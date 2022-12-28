В этом году Служба безопасности нейтрализовала сотни российских кибератак и киберинцидентов на объекты энергетики Украины, из которых почти 30 могли стать сверхкритическими.

Об этом начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил в эфире телеканала «Мы-Украина», передает пресс- служба ведомства.

— Ракетные удары по украинским объектам энергетики часто сопровождаются и кибератаками. Ожидали такого сценария, поэтому ни одна из них не была эффективной, — заметил он.

Также Илья Витюк рассказал, что с октября этого года системные кибератаки РФ проходят на энергетическую инфраструктуру Украины. Ранее враг также атаковал электронные системы наших энергообъектов, хоть и не столь массово.

— Были и конкретные попытки выключить свет и уничтожить цифровую инфраструктуру отдельных облэнерго и ТЭЦ. К счастью, мы смогли предотвратить это, — отметил Илья Витюк.

Он подчеркнул, что киберподразделения СБУ стали значительно сильнее этого года. И теперь они не только эффективно удерживают оборону на киберфронте, но и сами мощно атакуют врага.

Напомним, с начала года Служба безопасности Украины нейтрализовала более 4,5 тысяч кибератак на Украину.