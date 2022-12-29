Естественная смертность в Мариуполе за время этой фазы полномасштабной войны, которую ведет РФ против Украины, возросла в восемь раз. В городе проблемы с коммунальными услугами.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, пишет УНИАН.

— Смертность от естественных причин по сравнению с ноябрем выросла вдвое, по сравнению с началом этой фазы войны рост естественной смертности в восемь раз, — сказал он.

По его словам, блэкаут в Мариуполе стал типичным явлением, люди замерзают. Уже две недели в городе нет воды. Люди вынуждены собирать воду в лужах.

— Ситуация очень близка к гуманитарной катастрофе. Очень большие проблемы с отоплением. Централизованное отопление не было восстановлено в большинстве города. Присоединены к централизованному отоплению максимум 30% людей, – объяснил советник.

Напомним, в Левобережном районе захваченного Мариуполя из- за сноса домов прорвали канализационные трубы, улицы и подвалы зданий затопило.