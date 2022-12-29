Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на семи объектах УПЦ (МП) в Хмельницкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В частности, речь идет о: Епархиальном управлении Шепетовской епархии УПЦ и Свято-Михайловский кафедральный собор (г. Шепетовка); - Рождество-Богородичный мужской монастырь (с.Городище Шепетовского р-на); Храм Свято-Рождество-Богородичного прихода (г. Славута);- Храм Святых мученец Веры, Надежды, Любви и Софии (г.Шепетовка);- Собор иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» (г.Нетишин);- Свято-Воскресенский храм (пгт. Виньковцы).

Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине. Учитывая вооруженную агрессию РФ, одна из задач этих мер – исключить возможность использования религиозных общин как очага «русского мира» и обезопасить население от провокаций и террористических актов.

Напомним, что 10 декабря в харьковских церквах Украинской православной церкви (Московского патриархата) прошли обыски.

В среду, 14 декабря, СБУ пришла с обысками в Свято-Георгиевский кафедральный собор московского патриархата во Львове.