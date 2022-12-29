Сегодня, 29 декабря, в результате российских обстрелов Херсона поврежден Областной кардиологический диспансер.

Об этом сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

Пострадали 2 человека – охранник и работник котельной. В здании разрушены кровля, окна и фасад одного из корпусов.

Напомним, по всей территории Украины сегодня утром, 29 декабря, была объявлена воздушная тревога. По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска массированно атаковали Украину по разным направлениям крылатыми ракетами воздушного и морского базирования из самолетов стратегической авиации и кораблей. Известно о работе ПВО в Киеве, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской и Сумской областях.