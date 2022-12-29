Днем, 29 декабря, в Николаевской области применили аварийное отключение электроэнергии.

Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».

Россияне продолжают атаковать объекты критической инфораструктуры.

«Враг атакует. В Николаевской области - аварийное отключение электроэнергии. Сохраняем спокойствие! И защитники, и энергетики работают!» — говорится в сообщении.

Напомним, во время утренних ударов, которым предшествовала ночная атака дронов, Российская Федерация использовала крылатые ракеты Х-101/Х-555, «Калибр», Х-22 и Х-32 и противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Всего, по предварительным данным, 29 декабря оккупационные войска применили 69 ракет. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожены 54 вражеских крылатых ракет.

В частности, над Николаевщиной сбита крылатая ракета. Также силами противовоздушной обороны сбит 21 крылатую ракету в Одесской области и 2 в Херсонской области.

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области информирует о перебоях на специальных линиях «101» и «112».