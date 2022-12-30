В ночь на 30 декабря российские войска снова атаковали Украину дронами. Силы обороны сбили 10 ударных дронов врага в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило воздушное командование «Восток».

«Ночью авиацией и зенитными ракетными подразделениями ПВК «Восток» во взаимодействии с противовоздушной обороной Сухопутных войск уничтожено 9 БПЛА типа Шахед и 1 Марлин в Днепропетровской и Запорожской областях», - говорится в сообщении.

Также силы ПВО сбили все пятдроны Shahed, атаковавшие Киев. Один из баражирующих БПЛА разрушил часть админздания в Голосеевском районе и повредил окна в жилом доме.

Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба также сообщил, что враг целил по объектам инфраструктуры области, но «попаданий нет».

Напомним, президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 29 декабря, отреагировал на новый массированный ракетный удар России.

Глава государства поблагодарил бойцов Воздушных сил и зенитчиков, которые успешно отразили вражескую атаку и сбили 54 ракеты и 11 ударных дронов. Он сообщил, что энергетики и ремонтные бригады делают все, чтобы ликвидировать последствия нескольких попаданий.