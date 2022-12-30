В Севастополе утром 30 декабря прогремели взрывы. По предварительным данным, над городом сработала система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По информации местных жителей, в городе раздался сильный взрыв. Его слышали сразу в нескольких районах. Также от громких звуков сработали сигнализации автомобилей.

Уточняется, что при взрыве над городом в небе находились российская авиация, а в море ракетный корабль.