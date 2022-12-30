В Севастополе утром 30 декабря прогремели взрывы. По предварительным данным, над городом сработала система ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По информации местных жителей, в городе раздался сильный взрыв. Его слышали сразу в нескольких районах. Также от громких звуков сработали сигнализации автомобилей.
Уточняется, что при взрыве над городом в небе находились российская авиация, а в море ракетный корабль.
Напомним, что представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что Россия и Иран имеют предварительные договоренности по поставкам ракет, но Иран удерживается из-за потенциальных последствий.
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В Севастополе утром 30 декабря прогремели взрывы. По предварительным данным, над городом сработала система ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По информации местных жителей, в городе раздался сильный взрыв. Его слышали сразу в нескольких районах. Также от громких звуков сработали сигнализации автомобилей.
Уточняется, что при взрыве над городом в небе находились российская авиация, а в море ракетный корабль.
Напомним, что представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что Россия и Иран имеют предварительные договоренности по поставкам ракет, но Иран удерживается из-за потенциальных последствий.