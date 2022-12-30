Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что Россия и Иран имеют предварительные договоренности по поставкам ракет, но Иран удерживается из-за потенциальных последствий.

Об этом Андрей Юсов сказал в эфире телемарафона, сообщает УП.

— Снабжение иранских дронов продолжается. Что касается баллистических ракет, это такое вожделенное оружие для Путина, но пока получить его он никак не может. Над этим идет серьезная работа, хотя предварительные договоренности, мы знаем, что они есть, но теперь осталось дождаться и посмотреть. Насколько нам известно, то в Иране не все так пылают желанием помогать Путину, понимая, чем это для иранского режима может угрожать, - сказал он.

Ранее в декабре США выразили тревогу по поводу «полномасштабного оборонного партнерства» между Тегераном и Москвой, которая в феврале вторглась в Украину.

В ноябре Тегеран признал, что отправил беспилотники в Россию, но настаивал, что они были поставлены во вторжение.

Министерство иностранных дел Ирана в воскресенье заявило, что оно не будет «ни от кого добиваться разрешения» на расширение отношений с Россией.

— Сотрудничество между Ираном и Россией в различных отраслях, включая оборону, расширяется в рамках общих интересов... и не направлено против какой-либо третьей страны, – сказал представитель МИД Исламской Республики Насер Канани.

Иран и Израиль уже много лет ведут теневую войну. Израиль обвиняет Иран в стремлении получить отрицающее Тегеран ядерное оружие.