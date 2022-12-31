За прошедшие сутки в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 6 мирных жителей, 7 получили ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко со ссылкой на данные областных военных администраций.

В частности, по информации чиновника, в Донецкой области погибли трое мирных жителей, еще трое ранены. В Запорожье один человек получил ранения, в Харьковской области погибли два человека (в т.ч. один взорвался на мини) и один человек ранен, в Херсонской области двое раненых, в Черниговской - один погибший.

Напомним, что за прошедшие сутки, 30 декабря, противник нанес 5 ракетных и 29 авиационных ударов. 26 авиаударов врага пришлось по гражданской инфраструктуре.