В Луганской области российские войска ударили по полицейским и волонтерам, которые увозили жителям деоккупированных населенных пунктов гуманитарную помощь.
Об этом сообщает полиция Луганской области в Facebook.
Как отмечают правоохранители, гумконвой, состоявший из батальона полиции особого назначения ГУНП в Луганской области, представителей благотворительной организации «Nova Ukraine» и общественной организации «Парк и особые друзья», подвергся враждебному обстрелу во время въезда в село Невское.
«К счастью, все обошлось и жителям Луганской области были доставлены необходимые вещи и продовольствие», - говорится в сообщении полиции.
Им доставили продуктовые наборы, хлеб, новогодние подарки для детей, корм для домашних животных, а также спички, свечи, скотч и пленка, необходимые местным в холодное время года.
Напомним, в канун Нового года россияне снова устроили массированную ракетную атаку.
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В Луганской области российские войска ударили по полицейским и волонтерам, которые увозили жителям деоккупированных населенных пунктов гуманитарную помощь.
Об этом сообщает полиция Луганской области в Facebook.
Как отмечают правоохранители, гумконвой, состоявший из батальона полиции особого назначения ГУНП в Луганской области, представителей благотворительной организации «Nova Ukraine» и общественной организации «Парк и особые друзья», подвергся враждебному обстрелу во время въезда в село Невское.
«К счастью, все обошлось и жителям Луганской области были доставлены необходимые вещи и продовольствие», - говорится в сообщении полиции.
Им доставили продуктовые наборы, хлеб, новогодние подарки для детей, корм для домашних животных, а также спички, свечи, скотч и пленка, необходимые местным в холодное время года.
Напомним, в канун Нового года россияне снова устроили массированную ракетную атаку.