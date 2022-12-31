В Луганской области российские войска ударили по полицейским и волонтерам, которые увозили жителям деоккупированных населенных пунктов гуманитарную помощь.

Об этом сообщает полиция Луганской области в Facebook.

Как отмечают правоохранители, гумконвой, состоявший из батальона полиции особого назначения ГУНП в Луганской области, представителей благотворительной организации «Nova Ukraine» и общественной организации «Парк и особые друзья», подвергся враждебному обстрелу во время въезда в село Невское.

«К счастью, все обошлось и жителям Луганской области были доставлены необходимые вещи и продовольствие», - говорится в сообщении полиции.

Им доставили продуктовые наборы, хлеб, новогодние подарки для детей, корм для домашних животных, а также спички, свечи, скотч и пленка, необходимые местным в холодное время года.

Напомним, в канун Нового года россияне снова устроили массированную ракетную атаку.