Украинские специалисты противовоздушной обороны освоили зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые в ночь на 1 января 2023 года умело уничтожали иранские беспилотники-камикадзе.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил, полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, охранникам украинского неба пришлось избивать из установок ПВО как бы из артиллерии — перезаряжать во время ведения боя и уничтожать следующие и последующие цели.

— Видим, небо было действительно под надежной защитой. Хочется отметить помощь партнеров. Для них должен быть такой знак-сигнал, потому что NASAMS едва успевали перезаряжать наши военнослужащие. Как из артиллерии ими лупили. Такого опыта применения этого ЗРК, по-видимому, никто не имеет: при ведении боя перезаряжать комплекс и уничтожать воздушные цели. Это говорит о том, что у нас просто их мало… ракеты есть, а самих ЗРК нам нужно больше. Это еще один сигнал нашим партнерам – насколько умело и эффективно в таких боевых условиях могут применять боевую технику иностранного производства наши специалисты, которые лишь несколько недель назад проходили обучение, - сказал Юрий Игнат.

31 декабря Россия нанесла ракетный удар по Украине. По данным ВСУ, Россия атаковала Украину 20 крылатыми ракетами, а также 45 дронами-камикадзе, из которых 7 были уничтожены в небе над Николаевщиной.