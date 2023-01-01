Подросток из Херсона дважды попал под обстрел армии России, которая систематически уничтожает населенные пункты на правом берегу Днепра.

Начальник Херсонской государственной военной администрации Ярослав Янушевич рассказал, что при жизни 13-летнего парня борются николаевские врачи.

Впервые он попал под обстрел за считанные часы до Нового года в селе Приднепровское близ Херсона.

— Брат и сестричка, которые в тот момент возвращались домой, попали под обстрел. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, где врачи буквально вытащили его из того света. Но 1 января в первые минуты Нового года российская армия атакует Херсонскую областную детскую клиническую больницу. В этот момент 13-летний Ярослав находился в реанимационном отделении. В палате, в которой лежал ребенок в крайне тяжелом состоянии, выбило окна. Мальчика эвакуировали в Николаев, где в эти минуты при его жизни продолжают бороться врачи, - рассказывает Ярослав Янушевич.

Из-за кровавой войны, начатой Россией, ребенок, который в эти праздники радостно распаковывал подарки и загадывал желания, встретил Новый год на операционном столе под вражескими обстрелами.

— Что этим извергам сделал 13-летний мальчик, что они дважды пытались его убить. Нет таких слов, чтобы описать ненависть и отвращение к россиянам, отдавшим и исполнившим этот преступный приказ. Сидеть вам на скамье трибунала и гореть в аду, – пишет Ярослав Янушевич.

1 января по Херсону было зафиксировано как минимум 7 прилетов. Россияне атаковали город по реактивным системам залпового огня, а также ракетами С-300.