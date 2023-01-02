Российские оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсонской области за минувшие сутки.

Захватчики били по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

В частности, оккупанты 30 раз атаковали Херсон. Вражеские снаряды попали в линии электропередачи, областную детскую больницу, помещения бассейна, частные и многоквартирные дома.

В результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще четверо жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, подросток из Херсона в Новый год дважды попал под обстрел армии России, которая систематически уничтожает населенные пункты на правом берегу Днепра.