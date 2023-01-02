Утром 2 января русские войска обстреляли центр Берислава, попали в городской рынок. Известно о пятерых раненых.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Ярослав нушевич в Telegram.

— Сегодня утром россияне атаковали центр Берислава – обстреляли городской рынок. Вероятно, огонь велся из танка со стороны временно оккупированной Каховки, – написал он.

Известно о пяти раненых в результате атаки. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Их будут перевозить в Херсон, где врачи окажут пострадавшим необходимую медпомощь.

Напомним, что российские оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсонской области за минувшие сутки.