Двое военнослужащих Российской Федерации будут судить за расстрел гражданского во время захвата агрессором Гостомеля Киевской области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух россиян по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Установлено, что в марте 2022 на территории Гостомельского приюта для животных по улице Свято-Покровской захватчики обустроили временный военный пункт.

Для выгрузки и перемещения боеприпасов они пытались привлечь местное гражданское население. Один из жителей отказался. Тогда россияне с целью устрашения отвели мужчину в лесопосадку вроде бы для расстрела.

Когда мужчина второй раз отказался помогать захватчикам, один из командиров отдал подчиненному приказ расстрелять мужчину.

Прокуроры совместно со Службой безопасности Украины и управлением уголовного розыска столичной полиции идентифицировали российских военнослужащих, причастных к убийству гражданина Украины.

Напомним, утром 2 января российские войска обстреляли центр Берислава, попали в городской рынок. Известно о пяти раненых.