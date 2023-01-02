Двое военнослужащих Российской Федерации будут судить за расстрел гражданского во время захвата агрессором Гостомеля Киевской области.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух россиян по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Установлено, что в марте 2022 на территории Гостомельского приюта для животных по улице Свято-Покровской захватчики обустроили временный военный пункт.
Для выгрузки и перемещения боеприпасов они пытались привлечь местное гражданское население. Один из жителей отказался. Тогда россияне с целью устрашения отвели мужчину в лесопосадку вроде бы для расстрела.
Когда мужчина второй раз отказался помогать захватчикам, один из командиров отдал подчиненному приказ расстрелять мужчину.
Прокуроры совместно со Службой безопасности Украины и управлением уголовного розыска столичной полиции идентифицировали российских военнослужащих, причастных к убийству гражданина Украины.
Напомним, утром 2 января российские войска обстреляли центр Берислава, попали в городской рынок. Известно о пяти раненых.
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Двое военнослужащих Российской Федерации будут судить за расстрел гражданского во время захвата агрессором Гостомеля Киевской области.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух россиян по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Установлено, что в марте 2022 на территории Гостомельского приюта для животных по улице Свято-Покровской захватчики обустроили временный военный пункт.
Для выгрузки и перемещения боеприпасов они пытались привлечь местное гражданское население. Один из жителей отказался. Тогда россияне с целью устрашения отвели мужчину в лесопосадку вроде бы для расстрела.
Когда мужчина второй раз отказался помогать захватчикам, один из командиров отдал подчиненному приказ расстрелять мужчину.
Прокуроры совместно со Службой безопасности Украины и управлением уголовного розыска столичной полиции идентифицировали российских военнослужащих, причастных к убийству гражданина Украины.
Напомним, утром 2 января российские войска обстреляли центр Берислава, попали в городской рынок. Известно о пяти раненых.