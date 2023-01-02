В Николаевской области 45-летний мужчина изнасиловал 88-летнюю соседку.

Об этом сообщил начальник НУ ЧП Украины в Николаевской области Сергей Шайхет.

— Не понятно, чем руководствуются люди, если, конечно, их можно так назвать, когда совершают насильственные преступления, да еще и в отношении пожилых людей. Прожив 88 лет, женщина стала жертвой сексуального насилия своего 45-летнего соседа, потому что тот взял с алкоголем, — написал Шайхет.

Правоохранители уже задержали злоумышленника, а следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 152 УК Украины «изнасилование».