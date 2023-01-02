В Николаевской области 45-летний мужчина изнасиловал 88-летнюю соседку.
Об этом сообщил начальник НУ ЧП Украины в Николаевской области Сергей Шайхет.
— Не понятно, чем руководствуются люди, если, конечно, их можно так назвать, когда совершают насильственные преступления, да еще и в отношении пожилых людей. Прожив 88 лет, женщина стала жертвой сексуального насилия своего 45-летнего соседа, потому что тот взял с алкоголем, — написал Шайхет.
Правоохранители уже задержали злоумышленника, а следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 152 УК Украины «изнасилование».
— Надеюсь, нападающий получит максимальное наказание и в течение пяти лет за решеткой будет время на соответствующие выводы, — резюмировал начальник полиции области.
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В Николаевской области 45-летний мужчина изнасиловал 88-летнюю соседку.
Об этом сообщил начальник НУ ЧП Украины в Николаевской области Сергей Шайхет.
— Не понятно, чем руководствуются люди, если, конечно, их можно так назвать, когда совершают насильственные преступления, да еще и в отношении пожилых людей. Прожив 88 лет, женщина стала жертвой сексуального насилия своего 45-летнего соседа, потому что тот взял с алкоголем, — написал Шайхет.
Правоохранители уже задержали злоумышленника, а следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 152 УК Украины «изнасилование».
— Надеюсь, нападающий получит максимальное наказание и в течение пяти лет за решеткой будет время на соответствующие выводы, — резюмировал начальник полиции области.