В Херсонской области, на полевой дороге за стеклом Александровка, на мине взорвался автомобиль с супругами, люди погибли на месте.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

— Следователи полиции открыли производство по факту подрыва на мини автомобиля с гражданскими. Установлено, что 54-летний мужчина вместе с 41-летней женой двигались на автомобиле «Таврия» по полевой дороге за селом Александровка, – говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль совершил наезд на мину, в результате чего водитель и его пассажирка от травм погибли на месте.

Напомним, в Харьковской области 28 декабря на мини взорвался 7-летний мальчик, ему на помощь побежал отец, также наступивший на взрывное устройство.