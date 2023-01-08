В ближайшие дни РФ может устроить новую ракетную атаку по украинской инфраструктуре, поскольку в Кремле стремятся оставить украинцев без электричества на фоне морозов.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Он отметил, что из-за нехватки ракет россияне прибегают к комбинированным атакам, применяя одновременно ракеты, запускаемые с моря и воздуха, и беспилотники.

— Перед Новым годом в налетах россияне применили всего 20 ракет. В октябре они использовали 70-80 (ракет, – прим.). …Мы также знаем, что у них осталось всего 90 Искандеров. У них проблемы с производством этого оружия. И они также снизили частоту бомбардировок. И все равно существует опасность, - сказал Вадим Скибицкий.

По его словам, РФ хочет оставить украинцев без электричества на фоне падения температуры.

Ранее сообщалось, что, несмотря на удары России по энергообъектам с начала года, в большинстве регионов ситуация с электроснабжением улучшается, однако в период похолодания будут применяться графики отключений.