Несмотря на удары России по энергообъектам с начала года, в большинстве регионов ситуация с электроснабжением улучшается, однако в период похолодания будут применяться графики отключений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

— В настоящее время продолжается активная работа по восстановлению поврежденных объектов генерации, магистральных и распределительных сетей, которая достаточно временная и ресурсозатратная. В прифронтовой зоне ремонтные работы на некоторых энергообъектах невозможны во время активных боевых действий, что затрудняет ситуацию с восстановлением питания, – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Отмечается, что из-за роста спроса на электроэнергию в результате похолодания будут применяться графики отключений электроснабжения с целью предупреждения аварий из-за нагрузки энергосистемы.

— Однако благодаря принятым мерам контроля, на сегодняшний день графики этих отключений являются более взвешенными, сбалансированными и справедливыми, – подчеркнул он.

Энергосистема Украины подверглась 11 ракетным и 14 беспилотным атакам врага. Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны.

В субботу, 7 января, в некоторых областях было решено не отключать свет.

Напомним, в результате постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса — в Украине растет потребление электроэнергии.