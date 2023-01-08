Вторжение России привело к созданию в Украине крупнейшего в мире минного поля. Его площадь составляет 250 тысяч квадратных км.

Об этомзаявил премьер-министр Денис Шмигаль в интервью южнокорейскому агентству Yonhap.

— (Менное поле, — прим.) не только усложняет людям путешествия, но и вызывает серьезные сбои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей, — отметил Денис Шмигаль.

По его словам, минное поле в Украине в размере 250 тысяч кв. км превышает не только весь Корейский полуостров (около 221 тысячи кв. км), но и такие страны как Лаос, Румынию и Великобританию.

— Россия нацелена на инфраструктуру в густонаселенных районах, — сказал Денис Шмигаль, отметив, что 70% ущерба нанесен жилым кварталам.

По его словам, промышленные комплексы, такие как химические и металлургические заводы, а также туристическая инфраструктура были одними из других целей россиян.

Напомним, в Украине появилась карта взрывоопасных территорий.