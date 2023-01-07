В Украине появилась карта взрывоопасных территорий.

Интерактивная карта позволяет убедиться в безопасности дорог, по которым передвигаются украинцы, сообщает ГСЧС.

На этой карте отображаются места, где уже обнаружены или вероятно находятся взрывоопасные предметы, и степень угрозы от них согласно имеющейся в ГСЧС информации (погрешность локализации составляет до 30 м).

Спасатели призвали пользоваться им при планировании маршрутов в районах, где велись боевые действия.

Карта можно увидеть на сайте, а также скачать приложением на мобильные телефоны.

Напомним, власти создали для херсонцев онлайн-карту укрытий и «Пунктов несокрушимости», чтобы они могли обезопасить себя во время российских обстрелов.