Власти создали для херсонцев онлайн-карту укрытий и «Пунктів незламності», чтобы они могли обезопасить себя во время российских обстрелов.

Об этом сообщает Минреинтеграции в Telegram.

— После освобождения Херсона враг усилил обстрелы города. Для того чтобы жители могли обезопасить себя, создана электронная карта бомбоубежищ, – говорится в сообщении.

Найти ближайшее укрытие можно по ссылке.

Также на карте указаны адреса «Пунктів незламності», которые работают в Херсонской области. В этих местах можно согреться, зарядить свои гаджеты и воспользоваться интернетом.

Власти призывают жителей определить, где расположены ближайшие к ним хранилища раньше времени и не игнорировать сигналы тревоги.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич опубликовал адреса «Пунктів незламності» в городе.