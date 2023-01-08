В понедельник и вторник, 9-10 января, на территории одного из районов Харькова Служба безопасности Украины будет проводить антитеррористические контрдиверсионные мероприятия с участием органов военного управления и других правоохранительных структур с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств.

Об этом сообщает УСБУ в Харьковской области.

— Целью запланированных мер является повышение безопасности мирного населения Харькова, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание возможных диверсионных групп, — говорится в сообщении.

В ведомстве предупреждают, что в ходе антитеррористических контрдиверсионных мер возможно ограничение прохода или проезда на некоторых улицах города, проверка документов граждан, осмотр автомобильного транспорта.

— СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа, — отмечают в УСБУ в Харьковской области.

Напомним, 10 декабря в харьковских церквях Украинской православной церкви (Московского патриархата) СБУ провела обыски.