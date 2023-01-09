Удары войск РФ по энергосистеме Украины координируют российские энергетики. Они хорошо знают ее изнутри.
Об этом рассказал глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в комментарии Financial Times, пишет компания.
- Атаки спланированы и осуществлены не только российскими военными, но и российскими энергетиками, - сказал он.
По словам Владимира Кудрицкого, инженеры РФ знали энергосеть Украины «как свою ладонь», поскольку до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года она была объединена с энергосистемами России и Белоруссии.
В «Укрэнерго» говорят, что сейчас украинские энергетики лучше понимают российскую стратегию и принимают меры, направленные на минимизацию последствий атак.
Как сообщалось, в ближайшие дни РФ может устроить новую ракетную атаку по украинской инфраструктуре, поскольку в Кремле стремятся оставить украинцев без электричества на фоне морозов.
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Удары войск РФ по энергосистеме Украины координируют российские энергетики. Они хорошо знают ее изнутри.
Об этом рассказал глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в комментарии Financial Times, пишет компания.
- Атаки спланированы и осуществлены не только российскими военными, но и российскими энергетиками, - сказал он.
По словам Владимира Кудрицкого, инженеры РФ знали энергосеть Украины «как свою ладонь», поскольку до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года она была объединена с энергосистемами России и Белоруссии.
В «Укрэнерго» говорят, что сейчас украинские энергетики лучше понимают российскую стратегию и принимают меры, направленные на минимизацию последствий атак.
Как сообщалось, в ближайшие дни РФ может устроить новую ракетную атаку по украинской инфраструктуре, поскольку в Кремле стремятся оставить украинцев без электричества на фоне морозов.