Удары войск РФ по энергосистеме Украины координируют российские энергетики. Они хорошо знают ее изнутри.

Об этом рассказал глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в комментарии Financial Times, пишет компания.

- Атаки спланированы и осуществлены не только российскими военными, но и российскими энергетиками, - сказал он.

По словам Владимира Кудрицкого, инженеры РФ знали энергосеть Украины «как свою ладонь», поскольку до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года она была объединена с энергосистемами России и Белоруссии.

В «Укрэнерго» говорят, что сейчас украинские энергетики лучше понимают российскую стратегию и принимают меры, направленные на минимизацию последствий атак.

Как сообщалось, в ближайшие дни РФ может устроить новую ракетную атаку по украинской инфраструктуре, поскольку в Кремле стремятся оставить украинцев без электричества на фоне морозов.