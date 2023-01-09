На временно оккупированных территориях Луганской области российские захватчики проводят рейды по изъятию из обращения гривны.

Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.

Россияне организовали массовые рейды на торговых объектах по поводу выявления фактов гривневых расчетов с населением. Захватчики требуют устанавливать ценники только в рублях, что привело к переходу населения на безналичную оплату.

«Враг изымает терминалы и угрожает штрафными санкциями. Но обращение гривны не прекращается. Нововведения придерживаются только супермаркеты. На рынках и в маленьких магазинах продолжают принимать гривну, в частности, на банковскую карту», — отметили в ОВА.

Напомним, российские оккупанты под предлогом «лечения» вывезли в Москву почти 300 детей из Луганщины и Донбасса. Но на самом деле «пациенты» не были в тяжелом состоянии.