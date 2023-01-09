Утром 9 января российские захватчики нанесли ракетный удар по рынку в пгт Шевченково Харьковской области, в результате чего пострадали 7 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

— Враг снова наносит ракетные удары по Харьковщине. В пгт Шевченково Купянского района зафиксирован ракетный удар (предварительно с ЗРК С-300) по местному рынку, - сообщил он.

Глава ОВА добавил, что на месте работают все экстренные службы. По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара пострадали 7 мирных жителей, среди них 13-летняя девочка.

Напомним, что на Николаевщине за прошедшие сутки российские войска нанесли артиллерийские удары по акватории Очаковской общины.