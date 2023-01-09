Украинские военные врачи удалили из тела военнослужащего неразорвавшуюся гранату ВОГ.
Операция продолжалась в присутствии двух саперов, контролировавших безопасность медицинского персонала и пациента, сообщает Генштаб ВСУ.
— Один из опытнейших хирургов ВСУ, генерал-майор Андрей Верба, работал без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент. Оперативное вмешательство прошло успешно, а раненого военнослужащего отправили на дальнейшую реабилитацию и восстановление, говорится в сообщении.
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Украинские военные врачи удалили из тела военнослужащего неразорвавшуюся гранату ВОГ.
Операция продолжалась в присутствии двух саперов, контролировавших безопасность медицинского персонала и пациента, сообщает Генштаб ВСУ.
— Один из опытнейших хирургов ВСУ, генерал-майор Андрей Верба, работал без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент. Оперативное вмешательство прошло успешно, а раненого военнослужащего отправили на дальнейшую реабилитацию и восстановление, говорится в сообщении.
Как сообщалось, войска РФ ранили десять человек во время удара по Очакову - среди них дети.