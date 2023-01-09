На российском аэродроме Энгельс-2 в несколько раз уменьшилось количество боеспособных самолетов за последний месяц, а также появились защитные барьеры.

Об этом говорится в расследовании «Схем », ссылающемся на спутниковые снимки Planet Labs за 7 января.

Спутниковые снимки свидетельствуют об уменьшении количества боеспособных бомбардировщиков на аэродроме стратегической авиации Энгельс-2. По информации «Схем», всего их осталось шесть: четыре Ту-95 и два Ту-160. По сравнению со снимками за 6 декабря 2022-го таких бортов было около двух десятков.

На аэродроме, судя по спутниковым снимкам, стоит полуразобранный Ту-95, транспортный самолет модели ИЛ-76 или ИЛ-78 и пассажирский самолет Ту-154.

Кроме того, спутник зафиксировал защитные барьеры, появившиеся рядом со взлетной полосой в восточной части аэродрома.

«Схемы», ссылаясь на военных экспертов, предполагают, что это может служить защитой от обломков от предполагаемых взрывных устройств.

Стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 Россия активно использует для запуска ракет по Украине.

Ранее сообщалось, что Россия скорее всего переместила свои самолеты дальнего действия с аэродрома в Энгельсе, но все еще может их использовать.

Напомним, в ночь на 26 декабря в российском городе Энгельс Саратовской области в районе аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы.

В результате ракетной атаки БПЛА по месту дислокации 6950-й авиабазы в российском Энгельсе (в/ч 06987) поражен пункт управления базой, сообщила группа внешнего мониторинга tZE.