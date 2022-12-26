В результате ракетной атаки БПЛА по месту дислокации 6950-й авиабазы в российском Энгельсе (в/ч 06987) поражен пункт управления базой.

Об этом сообщила группа внешнего мониторинга TZE.

По имеющейся информации, БПЛА выпустил две ракеты, одна из которых была сбита системой ПВО, а вторая поразила цель.

«В результате попадания ракеты погибла вся очередная смена ПУ (4 военнослужащих). БПЛА покинул зону ПВО невредимым», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 26 декабря в российском городе Энгельс Саратовской области в районе аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы.