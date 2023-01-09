Россияне обстреляли кладбище на Черниговщине во время похорон местного жителя.

Об этом сообщает Общественное.

Обстрел произошел 8 января в Гремяче в Новгород-Северской общине. Осколками повреждены кресты и могилы, а сами снаряды попали в старые могилы на месте образовавшейся воронки.

По словам старосты Гремячего Андрея Ирхи, было два «прилета» по кладбищу.

— Воронки от мин – в 30 метрах от свежей могилы. Из людей пострадавших нет, – сказал Андрей Ирха.

Один из местных жителей, свидетель обстрела, снял на видео его последствия. По его словам, снаряды повредили кресты, некоторые снесло вдребезги. Одна из мин попала в могилу.

Напомним, сегодня, 9 января, войска РФ ранили десять человек во время удара по Очакову - среди них дети.