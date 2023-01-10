В Николаеве временно прекратили подачу воды в дома, расположенные в микрорайоне Соляные.

Как сообщили в «Николаевводоканале», причина – авария на водопроводной сети.

Ремонтные работы уже начались и продлятся ориентировочно до 20:00.

Ранее сообщалось, что военные РФ мешают возобновлению поставок пресной воды в Николаев.