В Николаеве временно прекратили подачу воды в дома, расположенные в микрорайоне Соляные.
Как сообщили в «Николаевводоканале», причина – авария на водопроводной сети.
Ремонтные работы уже начались и продлятся ориентировочно до 20:00.
Ранее сообщалось, что военные РФ мешают возобновлению поставок пресной воды в Николаев.
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Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
В Николаеве временно прекратили подачу воды в дома, расположенные в микрорайоне Соляные.
Как сообщили в «Николаевводоканале», причина – авария на водопроводной сети.
Ремонтные работы уже начались и продлятся ориентировочно до 20:00.
Ранее сообщалось, что военные РФ мешают возобновлению поставок пресной воды в Николаев.