Военные РФ мешают возобновлению поставок пресной воды в Николаев.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона 3 января, пишут «НикВести».

— Эту тему не нужно разглашать. Работаем по-максимуму, но оккупанты мешают. Мы здесь еще зависим от тока. То есть есть определенные участки, повреждение которых (из-за российских обстрелов, – прим.) мешает бесперебойному водоснабжению. Я не хочу эту тему раскрывать для того, чтобы она не была публичной, – сказал Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что николаевцы сами поймут, когда в городе появится пресная вода. Городской голова Александр Сенкевич призвал не делать с этого праздника, а просто пользоваться водой .

Напомним, ранее также сообщалось, что в скором времени завершатся работы по восстановлению централизованного водоснабжения в Николаеве. Ремонтникам нужно немного времени и стабильное электроснабжение , сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

Также известно, что в Николаеве придется заменить всю систему водоснабжения из-за ее разрушения соленой водой.

Как известно, 19 ноября Николаевское линейное производственное управление магистральных газопроводов завершило восстановление третьей локации поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ водовода «Днепр-Николаев», которым осуществлялись поставки воды из реки Днепр в Николаев.

Ранее стало известно, что из-за заполнения водопроводной системы Николаева соленой водой из Днепро-Бугского лимана коррозией повреждены трубы по всему городу. В общей сложности в замене нуждаются более 240 километров труб.