Николаевцы сами поймут, когда в городе появится пресная вода. Городской голова Александр Сенкевич призвал не делать по этому поводу «праздник», а просто пользоваться водой.

В интервью на телеканале «НИС-ТВ» он рассказал, что работы по восстановлению централизованного водоснабжения в Николаеве продолжаются.

По словам Александра Сенкевича, специалисты героически возобновили работу водовода, но появились другие препятствия. Пришлось еще ремонтировать насосную станцию МКП «Николаевводоканал», расположенную в Херсонской области. Также недавно из-за вражеских обстрелов были повреждены трубы.

— Мы начали потихоньку заполнять трубу, чтобы находить поврежденные места. Мы нашли еще четыре места разрывов, их отремонтировали и подавали воду разного характера, и некоторые николаевцы почувствовали, что вода изменила свой вкус. К сожалению снова был обстрел, снова повреждены трубы, снова команды работают. И снова есть некоторые проблемы с электричеством в Херсоне. С насосной станцией также есть проблемы, ее нужно долго восстанавливать, — отметил мэр.

Александр Сенкевич отметил, что сейчас на восстановление сети водоснабжения сосредоточены все силы. Также он призвал горожан не делать громкого праздника, когда все же поставки пресной воды наладят.

— Когда несоленая вода пойдет по трубам, трубы не заживут, но они все-таки дольше прослужат. Я прошу николаевцев, да, у нас появится вода, но она снова будет соленая, потому что есть проблемы. Когда мы отремонтируем и пустим нормальную воду, не делать из этого какого-то праздника, все должно пройти тихонько и спокойно, все просто пусть пользуются водой. Я каким-то образом придумаю, как известить, что вода изменится. Хотя все по вкусу и цвету сами поймут, — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Николаеве придется заменить всю систему водоснабжения из-за ее разрушения соленой водой.

Напомним, что во время ракетных обстрелов российские оккупанты повредили насосную станцию МКП «Николаевводоканал», расположенную в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что бригады энергетиков восстановили высоковольтную линию, которая позволит залечить потребителей Херсонщины и поможет восстановить водоснабжение Николаева .

Напомним, ранее также сообщалось, что в скором времени завершатся работы по восстановлению централизованного водоснабжения в Николаеве. Ремонтникам нужно немного времени и стабильное электроснабжение , сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

Как известно, 19 ноября Николаевское линейное производственное управление магистральных газопроводов завершило восстановление третьей локации поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ водовода «Днепр-Николаев», которым осуществлялись поставки воды из реки Днепр в Николаев.

Ранее стало известно, что из-за заполнения водопроводной системы Николаева соленой водой из Днепро-Бугского лимана коррозией повреждены трубы по всему городу. В общей сложности в замене нуждаются более 240 километров труб.