Контрразведка Службы безопасности в ходе контрдиверсионных мер разоблачила и задержала еще одного вражеского агента, который наводил ракеты на ТЭС в Днепре и «охотился» на местные системы ПВО.

Об этом сообщает СБУ.

— Предателем оказался агент главного управления генерального штаба ВС РФ (больше известный как ГРУ). Работая в местной фармацевтической компании, он занимался поставками лекарственных препаратов, во время которых собирал разведданные о подразделениях ВСУ, — говорится в сообщении украинской спецслужбы.

По информации СБУ, прежде всего, российский агент пытался выявить боевые позиции сил противовоздушной обороны и расположения штабов оперативного командования украинских войск, также мужчина передавал агрессору локации местных объектов тепло- и энергообеспечения.

— Установлено, что вражеский агент «отчитывался» сотрудникам российского ГРУ о последствиях воздушных атак по этим объектам, в частности, по Приднепровской ТЭС, — уточняют в спецслужбе.

Контрразведчики СБУ задержали агента на попытке сбора разведывательной информации об украинских объектах.

Согласно сообщению СБУ, полученные сведения злоумышленник передавал оккупантам через закрытые каналы связи в виде фото с привязкой к местности и подробным описанием.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильные телефоны с поличным с представителем российской спецслужбы.

Следователи Службы сообщили приспешнику врага о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

По ходатайству СБУ суд избрал российскому агенту меру пресечения в виде содержания под стражей.21

Напомним, что СБУ арестовала имущество бывшего министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника, подозреваемого в государственной измене.