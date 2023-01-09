Россия почти наверняка использует свои новейшие истребители Су-57 в миссиях по целям в Украине по крайней мере с июня, но делает это только со своей территории во избежание потерь боевого самолета.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в понедельник, 9 января.

Британская разведка отмечает, что Су-57 является самым современным российским сверхзвуковым боевым истребителем пятого поколения, использующим стелс-технологии и современную авионику.

Однако миссии Су-57 предположительно ограничивались полетами над российской территорией и запуском ракет большой дальности класса «воздух-земля» или «воздух-воздух» на территорию Украины.

Недавние коммерческие снимки показывают пять самолетов Су-57 на авиабазе в Ахтубинске, где находится 929 летно-испытательный центр.

Поскольку это единственная известная база Су-57, эти самолеты, по всей видимости, были задействованы в операциях против Украины.

— Россия, скорее всего, постарается избежать репутационных потерь, уменьшения экспортных перспектив и компрометации чувствительных технологий, которые могут возникнуть в результате любой потери Су-57 над территорией Украины. Это свидетельствует о том, что Россия продолжает избегать риска при использовании своих военно-воздушных сил в войне, говорится в обзоре.

Напомним, что украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 590 оккупантов. В общей сложности потери РФ в войне с февраля превысили уже более 111 тысяч 700 российских военных.