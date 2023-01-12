Российские захватчики за прошлые сутки обстреливали Херсонщину из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

— Российские оккупанты 90 раз обстреляли территорию Херсонщины. Гаты из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Херсон россияне обстреляли 27 раз – атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в роддом, частные и многоквартирные дома, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что за прошедшие сутки из-за российских обстрелов погиб 1 человек, 5 человек получили ранения.

Напомним, вчера, 11 января, в 16:33 были зафиксированы вражеские обстрелы в направлении Очаковской общины Николаевской области .