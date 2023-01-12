Силы противовоздушной обороны были ликвидированы российским беспилотником над Черным морем возле Одесской области.
Об этом сообщает воздушное командование « Юг ».
Россияне продолжают проводить воздушную разведку юга страны, привлекая беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня.
— Так, ночью 11 января, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» ликвидирован очередной российский беспилотник над Черным морем на подлете в Одесскую область, — рассказали в ПК «Юг».
Напомним, что вчера, 11 января, в 16:33 зафиксированы вражеские обстрелы в направлении Очаковской общины Николаевской области.
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Силы противовоздушной обороны были ликвидированы российским беспилотником над Черным морем возле Одесской области.
Об этом сообщает воздушное командование « Юг ».
Россияне продолжают проводить воздушную разведку юга страны, привлекая беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня.
— Так, ночью 11 января, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» ликвидирован очередной российский беспилотник над Черным морем на подлете в Одесскую область, — рассказали в ПК «Юг».
Напомним, что вчера, 11 января, в 16:33 зафиксированы вражеские обстрелы в направлении Очаковской общины Николаевской области.