В Соледаре Донецкой области ведутся ожесточенные бои. При этом российским оккупантам не удается прорвать оборону украинских защитников и выйти в наш тыл.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Черева в эфире телемарафона, пишет РБК-Украина.

Он отметил, что враг сосредоточил на Соледаре главные усилия. За сутки оккупанты нанесли 91 артиллерийский удар по городу. Однако и наши ракетные войска и артиллерия сосредоточили свои усилия на том, чтобы максимально выбить противника. Нашей артиллерией и ракетами было уничтожено более 100 россиян за эти сутки.

— Враг в целом на Бахмутском направлении пытается предпринять попытки завладеть инициативой, продолжает свои попытки штурмовать, но ему это не удается, не удается прорвать оборону и выйти нам в тыл, — сказал Сергей Череватый.

Ранее сообщалось, что благодаря слаженной работе Сил специальных операций, артиллеристов и ракетных войск в районе Соледара были ликвидированы более 100 оккупантов, а два пулеметных и два минометных расчета – уничтожены.