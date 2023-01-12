Благодаря слаженной работе Сил специальных операций, артиллеристов и ракетных войск в районе Соледара были ликвидированы более 100 оккупантов, а два пулеметных и два минометных расчета – уничтожены.

Скопление противника на нескольких участках обнаружили операторы Сил специальных операций, говорится в сообщении ССО.

— По врагу была направлена артиллерия, также на одном из участков был применен тактический ракетный комплекс «Точка-У». В результате этих нескольких ударов подтверждено уничтожение более 100 оккупантов, 2 пулеметных расчетов и 2 минометных, – сообщили военные.

На опубликованном ими видео – один из этапов отработки артиллерии по заданным координатам.

Напомним, Россия начала заявлять о том, что якобы захватила Соледар, а Бахмуту грозит «неизбежное свита». Однако на самом деле это не так .