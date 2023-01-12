Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсуждалась ситуация по основным направлениям фронта, в частности в Бахмуте и Соледаре. Он отметил, что украинские защитники будут снабжаться боеприпасами и всем необходимым бесперебойно и оперативно.

Об этом говорится в сообщении Владимира Зеленского в Телеграмме.

- Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили ситуацию по основным направлениям фронта. Отдельное внимание было уделено боям в Бахмуте и Соледаре. Подчеркиваю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно. Напоследок говорилось об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров, – написал Владимир Зеленский.

Как сообщалось, в Соледаре Донецкой области ведутся ожесточенные бои. При этом российским оккупантам не удается прорвать оборону украинских защитников и выйти в наш тыл.