Несмотря на то, что последние ракетные обстрелы Украины производились преимущественно с территории РФ или временно оккупированных территорий, угроза обстрелов с территории Беларуси существует.

Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Укринформ.

— Мы видели последние месяцы, что основные удары все же были со стороны России – это с Черного моря, с оккупированной территории, с территории России с восточного и северного направлений. Из Беларуси было, конечно, меньшее применение. Впрочем, территория Беларуси постоянно используется российскими войсками для того, чтобы проводить там определенные маневры, для нахождения там авиационной группировки ВКС россии, самолетов специального назначения, оказывающих там радиолокационную поддержку и тому подобное. Поэтому угроза всегда остается, - сообщил Юрий Игнат.

Он напомнил, что именно с территории Беларуси летела большая часть баллистических ракет в начале полномасштабного вторжения, в частности, «Искандеры», Точка-У и другие.

Юрий Игнат также отметил, что на территории Беларуси сейчас находятся оперативно-тактические комплексы россиян, есть ракеты С-300, С-400, поэтому угроза с территории рб, конечно, есть спикер.

Ранее сообщалось, что ВСУ фиксируют подготовку РФ к новой атаке, россияне могут использовать смешанную тактику при следующем обстреле.