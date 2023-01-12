ВСУ фиксируют подготовку РФ к новой атаке, россияне могут использовать смешанную тактику при следующем обстреле.

Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, активизация деятельности вражеских беспилотников свидетельствует о подготовке РФ к новой комбинированной атаке: да, они будут использовать и дроны, и ракеты.

— Учитывая, что после переснаряжения, после массированной ракетной атаки, враг, как правило, использует 10-12 или 14 дней, можем говорить, что мы как раз накануне повторения такой массированной атаки, – добавила она.

Напомним, днем 31 декабря россияне выпустили в сторону Украины большое количество ракет.