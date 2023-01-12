Украинская авиация в течение суток нанесла по российским захватчикам 20 ударов, пять из них по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

- Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, наши воины сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10», говорится в сообщении.

Артиллеристы и ракетчики ВСУ со своей стороны за сутки поразили три пункта управления захватчиков, три района сосредоточения их живой силы и военной техники, а также зенитный ракетный комплекс С-300 и три боеприпаса врага.

Российские войска, по данным Генштаба, в течение суток совершили пять ракетных и 12 авиационных ударов, а также четыре обстрела из реактивных систем залпового огня. Все ракетные удары были нанесены врагом по мирным городам Константиновка, Краматорск и Запорожье.

Ранее сообщалось, что ВСУ фиксируют подготовку РФ к новой атаке, россияне могут использовать смешанную тактику при следующем обстреле.