Украинское военное командование опровергло информацию о том, что город Соледар Донецкой области полностью перешел под контроль российских оккупантов.

Об этом со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого сообщает агентство Reuters.

– Наши подразделения находятся там, город не находится под контролем России, – рассказал он, комментируя ситуацию в этом районе.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что украинские войска начали организованное отступление из Соледара.