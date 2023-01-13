Украинское военное командование опровергло информацию о том, что город Соледар Донецкой области полностью перешел под контроль российских оккупантов.
Об этом со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого сообщает агентство Reuters.
– Наши подразделения находятся там, город не находится под контролем России, – рассказал он, комментируя ситуацию в этом районе.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что украинские войска начали организованное отступление из Соледара.
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Украинское военное командование опровергло информацию о том, что город Соледар Донецкой области полностью перешел под контроль российских оккупантов.
Об этом со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого сообщает агентство Reuters.
– Наши подразделения находятся там, город не находится под контролем России, – рассказал он, комментируя ситуацию в этом районе.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что украинские войска начали организованное отступление из Соледара.