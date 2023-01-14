Российские оккупанты снесли памятник Тарасу Шевченко в центре Мелитополя (Запорожская область). Захватчики сделали это ночью во избежание сопротивления населения.

Об этом сообщает мэр Иван Федоров.

«Вчера поздно вечером, в комендантское время, в самом сердце города демонтировали памятник Тарасу Шевченко. Видимо, на подвал забрали, ведь только так и могут расправляться с неугодными», - отметил городской голова.

Иван Федоров отметил, что оккупанты и коллаборанты демонтировали памятник намеренно ночью, считая, что «погасят сопротивление» местных жителей.

Мэр также напомнил, что несколько месяцев оккупанты вывесили на главный флагшток города российский триколор. Но тоже сделали это ночью.

Напомним, российские оккупанты снесли дом с часами в центре временно оккупированного Мариуполя. Здание является историческим памятником, где когда-то была мастерская украинского художника-монументалиста Виктора Арнаутова.