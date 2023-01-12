Российские оккупанты снесли дом с часами в центре временно оккупированного Мариуполя. Здание является историческим памятником, где когда-то была мастерская украинского художника-монументалиста Виктора Арнаутова.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что в начале демонтажа россияне заявляли, что это не снос, а реконструкция.

«Вот она – реконструкция от оккупантов. В ноль. В труху. Так, экскаваторами после бомб уничтожают всю настоящую историю Мариуполя», — написал он.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе россияне сносят здание драмтеатра.