Снос оккупантами руин Драматического театра в оккупированном Мариуполе – попытка уничтожить физические доказательства величайшего одновременного умышленного убийства россиян с начала этой фазы войны.

Об этом заявил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, захватчики даже не скрывают своих намерений.

— Полному демонтажу подлежит задняя и центральная часть театра, однако фронтальную оставят целиком, как «основу реконструкции». То есть демонтируются только те части здания, которые доказывают бомбардировку, а не вымышленный пропагандой подрыв изнутри, говорится в сообщении.

Петр Андрющенко напомнил, что «более 300 мариупольцев погибло весь мир содрогнулся», но россияне продолжают делать вид, что ничего не происходит.

— Нет, правду все равно не скрыть: достаточно видеодоказательств, показаний свидетелей и выживших. Возмездие неотвратимо. Но. Второй раз за последние 100 лет россияне строят Драмтеатр на костях погибших буквально. В советское время он был построен в месте захоронения солдат Вермахта, которые были эксгумированы только в 2017-2018 годах. Теперь планируют строить на костях мариупольцев, добавил он.

Напомним, что а агентство Associated Press с марта насчитало по меньшей мере 10 300 новых могил во временно оккупированном россиянами Мариуполе и его окрестностях.