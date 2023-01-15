Подразделения Сил обороны за прошедшие сутки поразили два пункта управления войск РФ, девять районов сосредоточения живой силы и техники, состав боеприпасов, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Такую информацию обнародовал Генеральный штаб ВСУ

— За прошедшие сутки противник нанес 3 авиационных и 57 ракетных ударов, совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре. Для нанесения ракетных ударов по столице и другим населенным пунктам Украины враг применил зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Также осуществил 41 пуск крылатых ракет воздушного и морского базирования и управляемых авиационных ракет, являющихся высокоточным оружием. 26 ракет уничтожили наши защитники, говорится в сообщении.

Угроза дальнейших авиационных и ракетных ударов российских оккупантов остается на всей территории Украины, отмечают в Генштабе.

Противник не оставляет намерений полностью захватить Донецкую область, сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях Бахмутского направления. Также ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, а на Купянском пытается улучшить тактическое положение.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соль, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Майорск и Марьинка Донецк.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях – без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Вовковка и Кондратовка Сумской области и Ветеринарное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки, Стрелка, Терновая, Чугуновка, Домашнее и Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Западное, Синьковка, Орлянка, Котляровка, Берестово и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое влияние попали Макеевка, Площадка, Невское, Кременная, Диброва и Краснопоповка Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Выемка, Белогоровка, Раздолевка, Соледарь, Парасковеевка, Бахмут, Веселое, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг обстрелял из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Бердичи, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка на Донетчине.

В Запорожском направлении от вражеского огня пострадали Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка, Степное и Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии подверглись Херсон и Антоновка Херсонской области и Дмитровка Николаевской области. Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.

Враг продолжает ежедневно нести потери в живой силе. Так, 12 января, в направлении Старобельска Луганской области осуществлялась эвакуация около 50 человек раненого личного состава противника, действовавших недалеко от Сватового.

По данным Генштаба, в одном из танковых батальонов 26-го танкового полка войск России, участвующего в боевых действиях на Купянском направлении, по состоянию на 12 января в исправном состоянии оставалось 10 единиц танков Т-80БВ. Остальные либо уничтожены, либо выведены из строя. Из личного состава в батальоне осталось около 30 захватчиков.

— Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, сбит БПЛА типа «Орлан-10». Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники, состав боеприпасов, а также станцию радиоэлектронной борьбы врага, — подытожили в Генштабе ВСУ.

Как сообщалось, российские оккупанты 14 января из дальних бомбардировщиков Ту-22 атаковали территорию Украины пятью крылатыми ракетами Х-22. Пуски совершались из Курской области РФ и акватории Азовского моря.