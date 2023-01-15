В настоящее время дефицит генерации в энергосистеме после последней ракетной атаки РФ огромен, поэтому по Украине могут быть применены экстренные отключения света.

Об этом сообщает генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

— Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромен. Ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока рано. Как долго будут продолжаться ремонты, пока неизвестно, — написал Сергей Коваленко.

По его словам, проблема настолько серьезна, что «Укрэнерго» значительно ограничил объемы потребления по всей Украине и в Киеве, в частности. Энергетики держат ситуацию под контролем и ищут решение стабилизировать ее.

Как сообщалось, из-за последствий вчерашней ракетной атаки россиян в Украине могут увеличить сроки отключения света.