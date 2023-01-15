Из-за последствий вчерашней ракетной атаки россиян в Украине могут увеличить сроки отключения света.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укрэнерго».

– Вчера враг пытался прицельно бить по блокам тепловых электростанций (ТЭС). Из-за повреждения оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило несколько снизить лимиты потребления, пропорционально всем областям, — говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать на протяжении всех суток. При этом при их превышении будут использованы аварийные отключения. То есть время, когда у украинцев не будет света, увеличится.

Напомним, в субботу, 14 января, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киеве. Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре и объектам энергетической инфраструктуры в пяти областях.

Российские оккупанты 14 января из дальних бомбардировщиков Ту-22 атаковали территорию Украины пятью крылатыми ракетами Х-22. Пуски совершались из Курской области РФ и акватории Азовского моря.